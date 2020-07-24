Отписку прислал Минздрав на требование повысить зарплату врачам. Об этом 24.kg сообщила завотделом ЦК профсоюза работников здравоохранения Айгуль Баялиева.

В письме отмечается, что Министерство здравоохранения совместно с Фондом обязательного медицинского страхования провели предварительные расчеты по повышению зарплаты врачам.

Для повышения на 40 процентов дополнительно потребуется 2,6 миллиарда сомов, на 50 процентов — 3,2 миллиарда сомов и на 100 процентов — 6,5 миллиарда сомов.

«Действующая средняя зарплата врачей составляет 11 тысяч сомов, среднего медперсонала — 9,4 тысячи сомов. После повышения на 40 процентов средняя зарплата врачей составит 15,4 тысячи сомов, среднего медперсонала — 13,2 тысячи сомов. После повышения на 50 процентов — 16,5 тысячи и 14,1 тысячи сомов соответственно. После повышения на 100 процентов врачи будут получать 22 тысячи сомов, а средний медперсонал — 18,9 тысячи», — говорится в письме Минздрава.

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«Нет конкретики, каких врачей они брали. И при чем здесь расчеты на начисленную зарплату? Ведь мы ставим вопрос о повышении базового оклада, значит, расчеты должны вести, исходя из 5 тысяч сомов», — возмутилась Айгуль Баялиева.

Она напомнила, что обращение готовили на имя президента, а ответ почему-то пришел от Минздрава.

Конкретных сроков возможного повышения зарплат в ведомстве не назвали.

Последнее повышение заработной платы было в 2011 году, когда был установлен базовый оклад врачу в размере 5 тысяч сомов, а среднему медицинскому персоналу — 4,3 тысячи сомов.