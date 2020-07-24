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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 июля: в Бишкеке днем без осадков

В Кыргызстане 25 июля дожди только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +17, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +18, днем до +38 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +28 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +28 градусов.

В Таласской области температура ночью +14, днем +34 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160562/
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