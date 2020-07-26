Неделя-24. От чего был в шоке президент, и COVID-19 глазами Валентины Пахман

Книга памяти скончавшихся от коронавируса и внебольничной пневмонии кыргызстанцев пополняется с такой скоростью, что становится не по себе.

Ушел из жизни основоположник научной школы литературоведения Абдыкадыр Садыков. Скончались врач-хирург Эрмек Носинов и профессор медицины Жаныбек Мамбетов, микрохирург Бакыт Омурзаков, экс-депутаты Жогорку Кенеша Жангороз Каниметов, Роза Абдраимова, Жапар Жекшеев, заслуженный деятель культуры Кубандык Омуров... Длинный список горьких потерь.

COVID-19, похоже, и не думает сдавать позиций. Но наш народ с честью справляется с бедой. Тысячи соотечественников взяли решение проблем на себя, помогая не только близким, но и совершенно незнакомым людям. Ждать от правительства, которое все время опаздывает с действиями, никто не видит смысла. Народ привычно рассчитывает сам на себя.

Читайте по теме Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»

Огромную бесценную миссию выполняют волонтеры. Они достают лекарства, спасают людей, находят и закупают кислородные концентраторы, кормят медиков и раздают им качественные средства индивидуальной защиты.

Президент оценил работу добровольцев и пригласил их в «Белый дом», чтобы вместе обсудить проблемы.

Лидер Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу сказал, что глава государства был в шоке от услышанного от волонтеров.

Сам Сооронбай Жээнбеков внимательно выслушал добровольцев и обещал решить проблемы. Он признался, что на некоторые из них нужно время, а что-то уже реализуется.

«Я написала во вторник, что встреча может считаться результативной, если в первые же дни после нее пойдут сдвиги. И они пошли», — сообщила волонтер Нуриля Чолпонбаева в пятницу.

Студент 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббас Али Шах тоже вызвался помогать Кыргызстану в столь непростое время. Его взяли на работу в стационар в Бишкеке. А на днях его жестоко избили пьяные сельчане.

Им не понравилось, что иностранцы гуляли в горах. Милиция нашла негодяев по горячим следам. Они арестованы. Идет следствие.

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался бывший премьер-министр республики Николай Танаев. Он покинул страну вслед за свергнутым президентом Аскаром Акаевым в 2005-м.

Читайте по теме Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему поддерживает работу правительства

Глава государства Сооронбай Жээнбеков дал интервью радиостанции «Биринчи радио». Главной темой обсуждения стала ситуация, складывающаяся в Кыргызстане в связи с распространением коронавируса и вспышкой внебольничной пневмонии. Президент признал, что ситуация в республике сложная.

Ситуация остается сложной. Мы это признаем, ничего не скрываем, да это и невозможно. Десятки наших соотечественников ушли из жизни. Сооронбай Жээнбеков

Глава КР в курсе, что говорят среди людей, и пообещал, что не допустит воровства гуманитарной помощи, поступающей в страну. Он также признался, что больше всего его огорчают безответственность и равнодушие чиновников, и заверил, что такие чиновники будут строго наказываться. «Такие люди не должны работать в государственных структурах власти, им тут не место», — сказал президент.

Сами чиновники продолжают демонстрировать удивительную неэффективность. Государство вздрагивает каждый раз, получая сводки о новых больных и страшные цифры умерших. А в Минздраве умудрились «потерять» данные о 167 кыргызстанцах.

Дело в том, что сведения республиканского штаба и Министерства здравоохранения по числу людей, выздоровевших после заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, расходятся. Каждый день в цифрах штаба и ведомства путаница. Ее позже устраняют, конечно, но как верить членам кабмина?

Читайте по теме Кто из волонтеров отправился на встречу с Сооронбаем Жээнбековым

На чиновников и их нерасторопность главе государства пожаловались и активисты волонтерского движения.

«На мой взгляд, из-за безответственности и некомпетентности отдельных людей в аппарате президента Сооронбай Жээнбеков был не в курсе о многом происходящем в стране. Я сказал, что люди в Кыргызстане стали агрессивно настроенными из-за некоторых действий аппарата главы государства», — рассказал журналистам после встречи Аскар Алмаз уулу.

21 июля в столицу прибыл спецборт Министерства обороны РФ с группой медицинских работников, оборудованием и лекарственными препаратами. Российские специалисты будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим кыргызстанским коллегам. 23 июля прибыл второй борт МЧС РФ. Российские врачи-эпидемиологи, инфекционисты и другие специалисты из Москвы и Уфы окажут практическую помощь коллегам из КР в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Трагическая история со счастливым концом. Задыхающийся на руках волонтера мужчина не умер. Жоломан Карымшаков (тот самый человек, которому оказывали помощь волонтеры) поблагодарил своих спасителей.

«Не хватило семи минут. Пусть какой-нибудь депутат реанимации откроет, я буду за него голосовать. У нас просто мест не хватает. Пациент мне сказал, что сейчас умрет, и попросил, чтобы я передала его дочери, как он ее любит», — рассказала доброволец и расплакалась. Но все закончилось хорошо — хвала нашим медикам! Как оказалось, мужчина был просто пьян.

Тихо, без свиты (как в прежние времена) из тюрьмы вышел бывший советник Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов. Он переведен в колонию-поселение. В октябре 2019 года по приговору суда экс-чиновник получил семь лет лишения свободы.

Вчера в больнице ИК № 47 умер пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

В каждом доме беда, в каждом доме рыдают

Эпидемиологическая ситуация в республике из-за вспышки коронавируса остается сложной. Соцсети превратились в книги скорби и соболезнований. Сотни людей живут в стрессе и тревоге. Как пережить горе и помочь себе в трудное время, 24.kg рассказала психотерапевт Жанна Караева. Подробнее в материале «Жить здесь и сейчас. Как пережить горе от гибели близких из-за коронавируса».

Пахман врать не будет

Фото из интернета. Валентина Пахман

Валентина Пахман — известный в Кыргызстане блогер. Но в первую очередь она высокопрофессиональный специалист-патологоанатом.

С начала вспышки COVID-19 в стране умерли 167 инфицированных человек. Еще 612 скончались от внебольничной пневмонии (с отрицательным результатом ПЦР). За это время пока ни один клиницист не пришел в морг и не поинтересовался результатами вскрытия у патологоанатомов.

«Если мы где-то иногда и видим тромбозы на начальном этапе болезни, то я вас уверяю — не они дают клинику одышки, дыхательной недостаточности, падения сатурации и затемнения легких», — рассказала специалист журналисту Анастасии Бенгард.

Читайте очень информативно насыщенное интервью «Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман».

Почему лечить COVID-19 должны вирусологи, а не чиновники

Фото Эркина Джаманбаева

Каждый день в Кыргызстане начинается со сводок Минздрава о скончавшихся от коронавируса и внебольничной пневмонии. Цифры растут и продолжают пугать. Тем временем среди населения остается без ответа множество вопросов о новом вирусе, охватившем весь мир. Насколько эффективны препараты против COVID-19, которые начали использовать в США и России? Почему у нас в стране резко увеличилось количество смертей от внебольничной пневмонии? Насколько эффективны меры, принимаемые чиновниками для сдерживания распространения коронавируса? На эти и другие вопросы редакции ответил врач — знающий и очень востребованный, но, увы, не на родине. Подробнее в материале «Почему умирают молодые, а пневмония — это COVID-19, объяснил Эркин Джаманбаев».

О панике, которая плохой помощник

Стресс у всей республики. Но жить надо. Психологи тоже на передовой.

Постоянное тревожное состояние, страх, стресс, панические атаки, возникшие на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом, — кыргызстанцы все чаще стали обращаться к специалистам. В мессенджерах создают каналы «Психологическая помощь». Специалисты дают бесплатные онлайн-консультации. Они отмечают, что из-за длительного пребывания в стрессе и на фоне переживаний за родных и близких у некоторых людей могут возникнуть серьезные психологические проблемы.

Корреспондент Руслан Харизов выслушал советы знающего человека и делится с читателями. Подробнее в материале «Как справиться с паникой на фоне COVID. Семь советов от психолога Ольги Долидзе».

Как не пополнить ряды зараженных COVID-19

Пугающая эпидемия нового коронавируса продолжает вызывать общественную обеспокоенность. Одна из причин для тревоги — распространение заблуждений из-за неверной информации о COVID-19, которые могут вызывать внебольничную пневмонию и другие проблемы со здоровьем. Чтобы противостоять дезинформации, Стратегический совет по предотвращению инфекционных болезней — 2020 провел в Токио пресс-конференцию, чтобы предоставить гражданам достоверные сведения и дать рекомендации о том, какие навыки помогут избежать инфекции. Ознакомьтесь с рекомендациями, возможно, они вам помогут избежать заражения COVID-19, — «Чтобы не заразиться коронавирусом. Шесть полезных советов».

Не отнимайте у Кыргызстана свободу слова

Фото Бегаим Усеновой

Свобода слова в Кыргызстане снова оказалась под угрозой. Перед уходом на летние каникулы парламентарии приняли в трех чтениях закон Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией. На прошлой неделе документ поступил в аппарат президента. У главы государства осталось пару недель на принятие решения — либо он будет подписан, либо наложено вето.

Разобраться детально, почему инициатива Гульшат Асылбаевой негативно отразится на свободе слова и ориентирована на введение цензуры, 24.kg помогала медиаэксперт, глава Института медиаполиси Бегаим Усенова. Подробности в интервью «Почему нужно вето на закон о манипулировании информацией. Мнение Бегаим Усеновой».

Помним, скорбим, светлая память

К сожалению, список скончавшихся от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии растет. Невозможно без слез читать новости о том, что кто-то еще не выдержал схватки с не изученной пока заразой.

Мы продолжаем публиковать, увы, пока пополняющийся список ушедших от нас соотечественников и предлагаем всем отдать дань памяти согражданам, которые умерли от коронавируса и пневмонии. Об ушедших от нас в очередной публикации «Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы».

Каждый бой как последний (и это не про пандемию)

Фото из личного архива. Евгений Трубчанинов (справа) на турнире ONE x ONE

Отвлечемся от смертельной заразы. Поговорим о спорте.

Евгений Трубчанинов в 2019 году добился уникального достижения, выиграв три золота на чемпионатах мира и Европы по муай-тай. Уверенно выглядит на турнирах среди любителей и профессионалов. Спортивную карьеру совмещает с тренерской. Через что он прошел перед тем, как стать чемпионом мира, почему каждый бой для него как последний и каким спортсменам победы не светят, Евгений Трубчанинов рассказал нашему спортивному обозревателю Ивану Марченко. Читайте материал «Без права на поражение. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тайскому боксу».

Падение набирает обороты

После небольшого майского послабления в Кыргызстане, по сути, вновь действует карантин. Причиной стал резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Это сразу сказалось на экономике, которая третий месяц подряд продолжает стремительное падение.

Цены в стране продолжают расти, особенно на продукты питания. Эксперты уверены, что ждать скорого восстановления экономики не стоит. В ситуации разбиралась экономический обозреватель Татьяна Кудрявцева. Подробнее в материале «Итоги июня. Экономика Кыргызстана продолжает пикировать вниз».

Что происходит в стационаре на базе «Ганси»

Фото предоставлено Жамилей Чынгышовой. Реанимация на базе «Ганси»

В обсервации на базе «Ганси» 11 июля открыли реанимацию на 50 мест. Сообщалось, что она оснащена всем необходимым и работать там будет бригада из 40 медиков. Тем не менее в социальных сетях пишут о том, что это не реанимация, а «просто морг», «ад, где ничего нет, и трупы лежат рядом с больными». Заведующая кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии КГМА, координатор объединенной реанимации в обсервации «Семетей» рассказала нам, как изменилась ситуация за последнее время и почему умирают люди. Читайте статью «Жамиля Чынгышова о ситуации в реанимации на базе «Ганси» и почему смерти будут».

И снова отвлекаемся на красоту

Фото Ильшата Галимова. Ущелье Барскоон

Пролетела очередная неделя, мы по-прежнему находимся в самоизоляции. А где-то там свежесть горной речки, манящий Иссык-Куль и гипнотически красивые горы. Пока нам предписан карантин, продолжаем избавляться от стресса красотой, которую присылают в редакцию наши читатели.

У нас готов новый выпуск рубрики «Мгновения жизни. Живописные пригороды Бишкека и ущелье Барскоон».