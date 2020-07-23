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Общество

Омбудсмен: Сотрудники СИЗО должны быть наказаны за избиение Эмильбека Кимсанова

Аппарат омбудсмена призвал наказать сотрудников СИЗО-50, поскольку они допустили прямое и грубое нарушение своих должностных обязанностей.

Эксперты института акыйкатчи выяснили все обстоятельства, касающиеся избиения в СИЗО-50 подследственного Эмильбека Кимсанова, о чем он заявил в ходе личной встречи с омбудсменом Токоном Мамытовым.

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Материалы по факту избиения Эмильбека Кимсанова переданы в ГКНБ

Начальник следственного управления ГСИН сообщил, что факт избиения арестанта Кимсанова зарегистрирован в ЕРПП и дело направлено в ГКНБ.

Уточняется, что сам глава СУ ГСИН, адвокат подследственного Назгуль Суюнбаева и советник председателя госслужбы посетили Эмильбека Кимсанова в СИЗО-50, который заявил, что его избивали сотрудники изолятора. Однако, со слов юриста, представители ГСИН настаивают на том, что Кимсанова избивали не работники изолятора, а спецконтингент.

«Тогда возникает вопрос: каким образом спецконтингент попадает из одной зоны в другую и тем более беспрепятственно проникает в закрытую на замок камеру, где содержался Кимсанов? Если верить представителям ГСИН, то в данном ведомстве отсутствует порядок, а также нарушаются правила и инструкции, регулирующие соответствующий режим и вопросы безопасности по содержанию спецконтингента», — отмечает Назгуль Суюнбаева.

Аппарат омбудсмена поддерживает мнение юриста в том, что даже если в избиении подследственного Эмильбека Кимсанова сами сотрудники изолятора не принимали непосредственного участия, но допустили к нему агрессивно настроенный спецконтингент, — это является прямым и грубым нарушением ими своих должностных обязанностей, что должно найти отражение в соответствующем решении руководства ГСИН о привлечении виновных к административной ответственности.

«Спецпрокурор должен принять меры по недопущению впредь вышеуказанных нарушений и взять на свой контроль деятельность руководства госслужбы, направленную на строгое соблюдение установленных правил, а также режима безопасности и порядка в подведомственных учреждениях Государственной службы исполнения наказаний», — говорится в заявлении экспертов аппарата акыйкатчи.

Напомним, что бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160491/
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