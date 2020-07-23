24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «44 га», «Рухий-Мурас»;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 22;

9.30-12.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Коенкозова;

9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, детский сад № 135, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 33 — Чуй 35);

9.30-14.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельсоветской, Месароша, Ильменской, жилмассив «Ак-Орго» (улицы 3-я, 4-я);

9.30-18.00 — отрезки улиц Балтийской, Литовской, Аул, Хвойной, Мичурина, Абдрахманова, Маяковского, переулок Александровский;

9.30-19.00 — квадрат, ограниченный улицами Суюнбаева, Огонбаева, Западной, переулком Таллинским, проспектом Чуй;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим);

9.30-18.00 — территория СЭЗ «Бишкек», улица Месароша, школа № 50;

12.00-17.00 — 4-й микрорайон, № 27-31, 33, 35, жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Азаттык, Ай-Кол);

13.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кереге-Таш, Бурана, Тенир-Тоо, Отмок-Шуу). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Молодежная, Гоголя, Станционный тупик, Суворова), Константиновка, Луговое, Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Зеленая, Новая, Коллекторная, тупик Логвиненко, переулок Советский), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурманбетова, Табалды уулу А., Бишкекская, Сыргака, Карагул Акмат, 1-5), Пригородное (улицы Марата, Широкая, Дорожная, Нижняя, Береговая), жилмассив «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл ата, Бурана);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — Шопоков (улицы Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Победы, Лермонтова, Некрасова, Геофизическая, переулок Железнодорожный);

8.30-18.00 — село Новопавловка (улицы Гагарина, Крупской, Фрунзе, Ключевая, Садовая);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улица Токтогула);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Школьная, Черемушка, Средняя), Сокулук (улицы Калинина, Фрунзе, Батаева, Шопокова, Свердлова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Лалаза), Предтеченка (улица Первомайская), Ак-Суу (улицы Заречная, Токтогула);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (квартал «Западный», 1-7), села Алексеевка (улицы Молодежная, 8 Марта, Гагарина, Школьная, Центральная), Орто-Суу, Сары-Булак (улица Шопокова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Кайынды;

Кантский РЭС