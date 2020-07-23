Межпарламентская ассамблея СНГ будет следить за выборами в Кыргызстане

Наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг парламентских выборов в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, в МПА поступило письмо из Жогорку Кенеша с приглашением международных наблюдателей к участию в мониторинге подготовки и проведения выборов депутатов седьмого созыва.

В ближайшее время будет определен состав мониторинговой группы.

Аккредитацию наблюдателей ведет Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Напомним, что парламентские выборы пройдут в Кыргызстане 4 октября 2020 года. В общей сложности о намерении участвовать в голосовании ЦИК уведомили 44 политические партии.