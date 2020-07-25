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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 43 минут.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Эркин Мукашев

Родился 25 июля 1962 года во Фрунзе. Композитор, певец, поэт.

Асем Токтобекова

Родилась 25 июля 1986 года. Актриса, певица и режиссер.

Памятные даты

Родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения

из интернета
Фото из интернета. Луиза Браун

Луиза Браун родилась 25 июля 1978 года. О ней узнал весь мир, потому что она стала первым ребенком, зачатие которого произошло вне организма матери. А английские врачи-ученые Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу, благодаря которым это стало возможным, превратились в национальных героев.

Журнал Newsweek посвятил Луизе Браун обложку. Газеты соревновались в громких заголовках: «Маленькая мисс Совершенство», «Весь мир в ее руках!», «Чудесное дитя!»

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос

из интернета
Фото из интернета. Светлана Савицкая

В 1984 году случился первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос, где провела 3 часа 35 минут, с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Первый выход в космос совершен также советским космонавтом Алексеем Леоновым за 20 лет до полета Савицкой — 18 марта 1965-го.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Акмат Аманбаев

Родился 25 июля 1920 года в селе Кара-Булак Нарынского района. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1963), член Союза композиторов СССР (1942).

Крупным достижением Акмата Аманбаева является создание музыкальной комедии «Холостяки», кантатно-ораториальных сочинений, камерной и вокальной музыки. В соавторстве им написана опера «Айдар и Айша».

Многое сделал в становлении музыкального искусства республики, работая ассистентом главного дирижера театра оперы и балета, директором музыкально-хореографического училища, директором и художественным руководителем Кыргосфилармонии. Многое сделал для совершенствования и развития оркестра народных инструментов.

Родился государственный деятель Ян Фишер

Родился 25 июля 1937 года в Кременчуге (Полтавская область). Заслуженный строитель КР.

В 1985-м назначен министром промышленности строительных материалов Киргизской ССР. В 1986 году — заместителем председателя Совета министров Киргизской ССР.

В Кыргызстане почти все более значимые стройки проходили под его контролем.

Ян Ефимович Фишер внес весомый вклад в дело укрепления и взаимодействия с государствами Содружества, работая на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ с 1996 по 1998 год. В нелегких условиях адаптации к новым рыночным условиям в течение шести лет являлся полномочным представителем Кыргызской Республики на коллегии Межгосударственного экономического комитета экономического союза СНГ в Москве.

Умер 30 июня 2011-го.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой; Подробнее
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» проходит благотворительная выставка.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160463/
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