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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставка и турпоход

Выставки, ярмарки

25 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.

«Галерея М».

25-26 июля. Благотворительная выставка

Выставка графических работ Алины Печенкиной #мыволныодногоокеана. Некоторые из них будут выставлены на продажу. Деньги передадут волонтерам.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 15.00-21.00.

Акции, концерты, походы

26 июля. Поездка на термальные источники санатория «Иссык-Ата»

План тура: поход до водопада, прогулка по курорту, купание в термальных источниках. Сложность: легкая. В стоимость входят трансфер, услуги гида. Регистрация по телефону 0500505563.

Точка сбора: перекресток проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.

Для детей

26 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160457/
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