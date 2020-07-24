Афиша Бишкека на выходные: выставка и турпоход

Выставки, ярмарки
25 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.
«Галерея М».
25-26 июля. Благотворительная выставка
Выставка графических работ Алины Печенкиной #мыволныодногоокеана. Некоторые из них будут выставлены на продажу. Деньги передадут волонтерам.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 15.00-21.00.
Акции, концерты, походы
26 июля. Поездка на термальные источники санатория «Иссык-Ата»
План тура: поход до водопада, прогулка по курорту, купание в термальных источниках. Сложность: легкая. В стоимость входят трансфер, услуги гида. Регистрация по телефону 0500505563.
Точка сбора: перекресток проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.
Для детей
26 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.