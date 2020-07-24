В Бишкеке 24 июля возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 45 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «44 га», «Рухий-Мурас»;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 22;

9.30-12.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Коенкозова;

9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, детский сад № 135, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 33 — Чуй 35);

9.30-14.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельсоветской, Месароша, Ильменской, жилмассив «Ак-Орго» (улицы 3-я, 4-я);

9.30-18.00 — отрезки улиц Балтийской, Литовской, Аул, Хвойной, Мичурина, Абдрахманова, Маяковского, переулок Александровский;

9.30-19.00 — квадрат, ограниченный улицами Суюнбаева, Огонбаева, Западной, переулком Таллинским, проспектом Чуй;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим);

9.30-18.00 — территория СЭЗ «Бишкек», улица Месароша, школа № 50;

12.00-17.00 — 4-й микрорайон, № 27-31, 33, 35, жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Азаттык, Ай-Кол);

13.30-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кереге-Таш, Бурана, Тенир-Тоо, Отмок-Шуу).

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Динара Кемелова

Родилась 24 июля 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея.

Памятные даты

Изобретен растворимый кофе

Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.

В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сберегания излишки кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Борис Новиков

Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».

С октября 1951 года Главным управлением по производству художест­венных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.

Вся дальней­шая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».

Здесь им за 17 лет (1951-1968) сдублировано на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.

В 1959-м работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».

Параллельно трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около десяти) и до­кументальных (двух) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).

Умер в 1976-м во Фрунзе.

Родился поэт Кемел Бакашов

Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Умер Джумакан Лайлиев

Фото из интернета. Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.

Стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под научным руководством Джумакана Лайлиева подготовлены 50 кандидатов и 3 доктора экономических наук.

Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.

Умер 24 июля 2009-го.

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