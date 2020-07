Они возвращаются! Легендарная ABBA выпустит пять новых песен

Популярная шведская группа ABBA в 2021 году планирует выпустить пять новых песен. Об этом сообщил один из ведущих подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, ранее связавшийся через Zoom с участником коллектива Бьорном Ульвеусом.

«Они записали пять новых песен, которые должны были увидеть свет в конце прошлого года… Из-за технических сложностей и пандемии все затянулось. Но он пообещал мне, что новые песни группы ABBA будут выпущены в 2021 году», — рассказал ведущий.

О новых песнях легендарной четверки стало известно весной 2018 года. Музыканты тогда рассказали, что записали два трека — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.

По словам Бьорна Ульвеуса, один из них звучит в стиле поп-музыки 1970-х, второй — вне времени. На создание новых песен музыкантов вдохновила работа над виртуальным туром с их голографическими двойниками, созданными при помощи 3D-проекции.

«Мы все четверо посчитали, что где-то через 35 лет будет весело вновь собраться и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали. Было ощущение, что время замерло и отлучились мы лишь на короткий перерыв», — говорится на странице группы в Instagram.