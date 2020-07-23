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Общество

Почти половина котельных Бишкектеплоэнерго готова к зиме

Тридцать котельных коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» готовы к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, профилактические ремонтные работы в них завершены. «Сотрудники предприятия приводят в порядок вспомогательное оборудование, насосы, вентиляторы, контрольно-измерительные приборы, электрические части. Одновременно проводится косметический ремонт самих зданий котельных», — проинформировали в мэрии.

Бишкектеплоэнерго обслуживает 624 жилых дома, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 26 бюджетных учреждений и 193 прочих потребителей.

Всего на балансе предприятия 66 котельных. В остальных ремонт продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160373/
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