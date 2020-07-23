В Бишкеке 23 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 47 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — улицы Московская, 217, жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим), Восточная промзона;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Бейшеналиевой, Чокморова, Талды-Суйской, Алабукинской;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Орозбекова, Курманджан Датки, Фрунзе, Кирова, Салиевой, жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кулмурзаева), «Красный строитель» (улицы Бельская, Гончарная);

9.30-17.30 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз).

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Гуламжан Анарбаев

Родился 23 июля 1968 года в селе Тюлейкен Ошской области. Председатель Государственной службы финансовой разведки.

Памятные даты

Всемирный день китов и дельфинов

Фото из интернета

Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.



Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

Люди, которые меняли мир

Родился тяжелоатлет Игорь Садыков

Игорь Садыков родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.

На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.

Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993–1997 годах входил в сборную этой страны.

После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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