Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— внесены изменения в закон о Нацбанке, банках и банковской деятельности;

— внесены изменения в Административно-процессуальный кодекс;

— внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики;

— внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте».

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о перечне специальностей и объема приема в вузы на основе госгрантов;

— о мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур.

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