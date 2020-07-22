Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:
— внесены изменения в закон о Нацбанке, банках и банковской деятельности;
— внесены изменения в Административно-процессуальный кодекс;
— внесены изменения в закон об адвокатуре Кыргызской Республики;
— внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте».
«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— о перечне специальностей и объема приема в вузы на основе госгрантов;
— о мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур.
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