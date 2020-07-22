Автопилот Tesla спас машину от летящего колеса. Водитель сообщил подробности

В интернете набирает популярность видео, в котором автомобиль Tesla Model 3 уворачивается от колеса.

Многие подумали, что автопилот «Теслы» самостоятельно выполнил этот маневр, но водитель на Youtube-канале ViralHog сообщил подробности.

«Не «Тесла» увернулась от колеса, а я. Но автопилот дал мне время и обзор, достаточные для того, чтобы увидеть колесо, летящее с другой части трассы. Кроме того, машина очень быстро стабилизировалась после маневра. Она не дала мне ни перевернуться, ни выехать на другие полосы», — рассказал водитель.