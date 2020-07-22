22:51
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Общество

Автопилот Tesla спас машину от летящего колеса. Водитель сообщил подробности

В интернете набирает популярность видео, в котором автомобиль Tesla Model 3 уворачивается от колеса.

Многие подумали, что автопилот «Теслы» самостоятельно выполнил этот маневр, но водитель на Youtube-канале ViralHog сообщил подробности.

«Не «Тесла» увернулась от колеса, а я. Но автопилот дал мне время и обзор, достаточные для того, чтобы увидеть колесо, летящее с другой части трассы. Кроме того, машина очень быстро стабилизировалась после маневра. Она не дала мне ни перевернуться, ни выехать на другие полосы», — рассказал водитель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160350/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекский СИЗО-1 водворили водителя, сбившего велосипедистов
В Бишкеке локомотив сбил молодого человека. Он в реанимации
На объездной дороге машина патрульной милиции попала в ДТП
На Иссык-Куле в результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
Задержан водитель Lexus, который протаранил стену в кафе
В Бишкеке несовершеннолетний взял машину покататься и влетел в котлован
В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе
Состояние пострадавшей в ДТП певицы Асель Кадырбековой стабилизировалось
В Иссык-Атинском районе в результате ДТП погиб один человек
В Чуйской области столкнулись легковушка и микроавтобус. Скончался один человек
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
22:45
Автопилот Tesla спас машину от летящего колеса. Водитель сообщил подробности Автопилот Tesla спас машину от летящего колеса. Водител...
22:26
В жилмассиве «Колмо» начали строить канализацию
22:02
Силомер и павильоны. В Бишкеке снесли незаконные объекты
21:44
Human Rights Watch приветствует решение КР объединить статистику по COVID-19
21:29
В «Кызыл-Аскере» парень пытался совратить пятилетнюю девочку. Его задержали