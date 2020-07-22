Адвокат Замир Жоошев: Равшану Джеенбекову требуется медицинское обследование

Одному из фигурантов уголовного дела о событиях в Кой-Таше экс-депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову требуется комплексное медицинское обследование и надлежащее лечение, сообщил 24.kg его адвокат Замир Жоошев.

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По словам юриста, у подследственного сахарный диабет и гепатит В.

«Его состояние ухудшилось, и мы просили Минздрав направить в Бишкекский СИЗО-1 медиков, чтобы провели осмотр. Но, со слов родственников, ведомство никого не направило, объяснив это тем, что все специалисты заняты. Заболевания, которые имеются у Равшана Джеенбекова создают благоприятный фон для развития внебольничной пневмонии и коронавируса. Получить нужное лечение в СИЗО он не может», — рассказал Замир Жоошев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.