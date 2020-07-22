19:35
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Общество

Адвокат Замир Жоошев: Равшану Джеенбекову требуется медицинское обследование

Одному из фигурантов уголовного дела о событиях в Кой-Таше экс-депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову требуется комплексное медицинское обследование и надлежащее лечение, сообщил 24.kg его адвокат Замир Жоошев.

Читайте по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс

По словам юриста, у подследственного сахарный диабет и гепатит В.

«Его состояние ухудшилось, и мы просили Минздрав направить в Бишкекский СИЗО-1 медиков, чтобы провели осмотр. Но, со слов родственников, ведомство никого не направило, объяснив это тем, что все специалисты заняты. Заболевания, которые имеются у Равшана Джеенбекова создают благоприятный фон для развития внебольничной пневмонии и коронавируса. Получить нужное лечение в СИЗО он не может», — рассказал Замир Жоошев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160326/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс
Один из умерших прокуроров был обвинителем в суде по делу о событиях в Кой-Таше
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых этапирован в ИК № 47
Суд по событиям в Кой-Таше. Канат Сагымбаев отказался сотрудничать со следствием
Суд по событиям в Кой-Таше. Ущерб государству составил более 16 миллионов сомов
В суде по делу о событиях в Кой-Таше зачитали обвинительный акт Фарида Ниязова
В суде по событиям в Кой-Таше родственники обвиняемых устроили скандал
В Бишкеке установлен памятник спецназовцу, погибшему в кой-ташских событиях
Фигурантов дела о событиях в Кой-Таше проверят на наличие коронавируса
Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток намерены посетить Каната Сагымбаева
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли 70&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 70 человек
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
19:21
Адвокат Замир Жоошев: Равшану Джеенбекову требуется медицинское обследование Адвокат Замир Жоошев: Равшану Джеенбекову требуется мед...
19:01
Цифра дня. 154 тысячи заемщиков получили отсрочку по кредитам
18:57
Выборы-2020. На голосование за рубежом будет потрачено 10 миллионов сомов
18:46
В ЦСМ № 14 постоянно ломается машина. Медики добираются до работы пешком
18:30
23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет