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Общество

Чиновники придумают, как контролировать учебный процесс на расстоянии

К началу нового учебного года разработают методику контроля учебного процесса на расстоянии. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования Бишкека.

По их данным, мониторить длительность уроков в первую очередь должны администрации школ.

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Отметим, что во время четвертой четверти 2019/2020 учебного года родители учащихся жаловались на неполноценные уроки. Некоторые учителя отправляли лишь пятиминутные голосовые сообщения по WhatsApp, другие не проверяли домашнюю работу и не поддерживали обратную связь. Накануне стало известно, что новый учебный год также начнется в дистанционной форме.

На вопрос, выработаны ли единые требования и стандарты к проведению уроков, в управлении образования ответили: «Есть платформы, которые успешно используют наши учителя: Zoom, Classroom, и как бы ни критиковали, WhatsApp. Это пока то, что есть и благодаря чему можно проводить дистанционное обучение».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160324/
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