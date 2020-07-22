23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Московская, 217, жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим), Восточная промзона;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Бейшеналиевой, Чокморова, Талды-Суйской, Алабукинской;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Орозбекова, Курманджан Датки, Фрунзе, Кирова, Салиевой, жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кулмурзаева), «Красный строитель» (улицы Бельская, Гончарная);

9.30-17.30 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламудунский РЭС

9.00-17.00 — cела Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алматинская), Мыкан улицы Линейная, Гэсовская), Кок-Джар (улица Уметалиева), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Логвиненко, Советская), Пригородное (улицы Широкая, 8 Марта, Дорожная, Береговая, Марата), Маевка (МТФ-2), жилмассив «Кырман»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Новая, Белинская), Манас (улицы Новая, Южная), Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Степная, Крупская, Школьная, Гагарина, Лавровых, Ключевая, Пригородная, Заводская, Колхозная, Мира, Восточная, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Репина), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Новая, Ново-Аларчинская, Первомайская, Топографическая, Победа, Лермонтова);

Московский РЭС

8. 00-17.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Беловодское (улицы Кирова, Восточная), Александровка (улица Чапаева), Крупское (улицы Мира, 40 лет, Садовая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Спортивный», 1-6), села Сары-Булак (улица Шопокова), Алексеевка (улицы Первомайская, Фрунзе), Новониколаевка (улицы Новосадовая, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

12.00- 17.00 — села Эркин-Сай, Бухара, Тэльман, Кум-Арык;

Чуйский РЭС

17.00-18.00 — села Кегети, Арпа-Тектир, Чапай, Акматбек, Советское, Сары-Ой, Дон-Арык, Калиновка, Шамшы, Кайырма, Прогресс, Маданият, Он-Бир, Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул;

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Бригадная, Советская);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Интернациональное, Новопокровка (улицы Чехова, Пушкина), Социализм.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Маяк, Ынтымак;

10.00-17.00 — село Боз-Булуң.

4 Нарынская область