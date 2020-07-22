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Общество

23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — улицы Московская, 217, жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим), Восточная промзона;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Бейшеналиевой, Чокморова, Талды-Суйской, Алабукинской;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Орозбекова, Курманджан Датки, Фрунзе, Кирова, Салиевой, жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кулмурзаева), «Красный строитель» (улицы Бельская, Гончарная);
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз).
2
Чуйская область

Аламудунский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алматинская), Мыкан улицы Линейная, Гэсовская), Кок-Джар (улица Уметалиева), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Логвиненко, Советская), Пригородное (улицы Широкая, 8 Марта, Дорожная, Береговая, Марата), Маевка (МТФ-2), жилмассив «Кырман»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Новая, Белинская), Манас (улицы Новая, Южная), Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Степная, Крупская, Школьная, Гагарина, Лавровых, Ключевая, Пригородная, Заводская, Колхозная, Мира, Восточная, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Репина), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Новая, Ново-Аларчинская, Первомайская, Топографическая, Победа, Лермонтова);

Московский РЭС

  • 8. 00-17.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Беловодское (улицы Кирова, Восточная), Александровка (улица Чапаева), Крупское (улицы Мира, 40 лет, Садовая);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Спортивный», 1-6), села Сары-Булак (улица Шопокова), Алексеевка (улицы Первомайская, Фрунзе), Новониколаевка (улицы Новосадовая, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

  • 12.00- 17.00 — села Эркин-Сай, Бухара, Тэльман, Кум-Арык;

Чуйский РЭС

  • 17.00-18.00 — села Кегети, Арпа-Тектир, Чапай, Акматбек, Советское, Сары-Ой, Дон-Арык, Калиновка, Шамшы, Кайырма, Прогресс, Маданият, Он-Бир, Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул;
  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Бригадная, Советская);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Интернациональное, Новопокровка (улицы Чехова, Пушкина), Социализм.
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Маяк, Ынтымак;
  • 10.00-17.00 — село Боз-Булуң.
4
Нарынская область
  • 10.00-18.30 — села Баш-Кайынды, Ачакайынды, Большевик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160317/
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