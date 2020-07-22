В Кыргызстане за сутки выявлено 1 тысяча 108 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявлено 234 заболевших, в Оше — 112, в Чуйской области — 176, в Ошской — 110, в Таласской — 61, в Нарынской — 35, в Иссык-Кульской — 229, в Джалал-Абадской — 93, в Баткенской — 58.

Всего за весь период зарегистрировали 29 тысяч 359 случаев.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.