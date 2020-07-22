Скончался офицер Талгат Аланов, ранее рассказавший о коррупции в Погранслужбе

Скончался офицер Талгат Аланов, ранее рассказавший широкой общественности о коррупции в Пограничной службе Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила его родственница.

Фото из интернета. Талгат Аланов

По предварительным данным, у подполковника ГПС случился сердечный приступ. «У него осталось шестеро детей. Он был особенным человеком. До сих пор не могу в это поверить», — рассказала родственница.

Отметим, что подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов просил встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Он хотел рассказать о коррупционных схемах на границе. В частности, по его словам, руководство ГПС якобы берет с одного контрольно-пропускного пункта от 200 тысяч сомов в месяц. Однако разговор с главой государства так и не состоялся.

Позже на Талгата Аланова подали в суд его сослуживцы. Офицеры просили защитить их деловую репутацию.