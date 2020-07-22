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Общество

Доноры одобрили финансирование проекта по реконструкции дороги вокруг Иссык-Куля

По проекту реконструкции автодороги Балыкчи — Каракол — Балыкчи получено одобрение почти всех доноров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, общая стоимость восстановления трассы вокруг Иссык-Куля составляет $128 миллионов.

Получено одобрение о финансировании проекта со стороны ОПЕК, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития. Ожидается подтверждение о финансировании со стороны Фонда развития Абу-Даби.

«На сегодня внутригосударственные процедуры по ратификации кредитного соглашения с Саудовским фондом развития завершены. Ведется работа по замечаниям к кредитному соглашению со стороны Министерства иностранных дел КР с Исламским банком развития», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160240/
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