Алгоритм диагностики и лечения коронавируса обсудили врачи бишкекских поликлиник

Врачи бишкекских центров семейной медицины обсудили алгоритм диагностики, оценки и лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на базе ЦСМ № 1 организована площадка для обсуждения тактики ведения больных с легкой и средней формой на первичном уровне здравоохранения (центры семейной медицины и группы семейных врачей).

В пресс-службе добавили, что в разборе алгоритма приняли участие врачи группы семейных врачей ЦСМ, вице-мэр столицы по социальной политике Татьяна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Минздрава Айнура Кутманова и главный внештатный клинический фармаколог МЗ КР Аида Зурдинова.

Кроме того, медработники обсудили вопрос правильного назначения медицинских препаратов больным, поделились опытом ведения онлайн-консультации пациентов.