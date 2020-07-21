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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Алгоритм диагностики и лечения коронавируса обсудили врачи бишкекских поликлиник

Врачи бишкекских центров семейной медицины обсудили алгоритм диагностики, оценки и лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на базе ЦСМ № 1 организована площадка для обсуждения тактики ведения больных с легкой и средней формой на первичном уровне здравоохранения (центры семейной медицины и группы семейных врачей).

В пресс-службе добавили, что в разборе алгоритма приняли участие врачи группы семейных врачей ЦСМ, вице-мэр столицы по социальной политике Татьяна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Минздрава Айнура Кутманова и главный внештатный клинический фармаколог МЗ КР Аида Зурдинова.
 
Кроме того, медработники обсудили вопрос правильного назначения медицинских препаратов больным, поделились опытом ведения онлайн-консультации пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160232/
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