22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 24, улица Киевская, 199;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Ибраимова, Куренкеева, Кузнечная крепость, Менделеева, Огонбаева, Ереванской, Гражданской, проспект Чуй, 105, 107, 109, 111, 8-й микрорайон, 10, 15, детский сад № 142, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо, Каркыра);

9.00-12.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Кулатова, жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Жаштык, Биримдик);

12.00-18.00 — отрезки улиц Республиканской, Фучика, Лесхозной, проспекта Жибек Жолу;

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мидин, Жеткинчек, Илим);

9.00-11.00 — отрезки улиц Карабалтинской, Рижской, Уральской, Коммунарова, Тифлисской, переулок Алданский;

9.30-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сары-Камыш, Абаданова). 2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Шевченко, тупик Шевченко);

9.00-18.00 — село Романовка (улицы Московская, Садовая), город Шопоков (улицы Полевая, Заводская, Геофизическая, Геологическая, Линейная, Железнодорожная, Октябрьская, Промышленная, Топографическая, Новостройка, Калинина, переулки Железнодорожный, Октябрьский), жилмассив «Ынтымак»;

9.00-17.00 — село Манас (улицы Пионерская, Зеленая, Западная, Широкая, Комсомольская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Оторбаева, 16, 18, 19), села Новониколавка (улицы Новосадовая, Фрунзе), Сары-Булак (улицы Ленина, Шопокова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Почтовая, Комсомольская), Крупское (улицы Мира, Садовая), Сретенка (улицы Крупская, Первомайская), Беловодское (улицы Кирова, Восточная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улица Зеленая);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая);

8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Фрунзе, Атая).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

7.00-10.00 — Чолпон-Ата (кошары);

9.00-17.00 — села Маяк, Ынтымак;

10.00-17.00 — село Боз-Булун.