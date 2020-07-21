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Общество

Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жапар Жекшеев

На 74-м году жизни скончался общественный деятель Жапар Жекшеев. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на семью.

Ранее Жыпар Жекшеев был госпитализирован в Национальный госпиталь с коронавирусной инфекцией, в последнее время он находился в тяжелом состоянии. Сегодня ночью он скончался.

Жыпар Жекшеев родился 24 мая 1947 года в селе Талдысуу Тюпского района Иссык-Кульской области. Окончил художественное училище имени Чуйкова, Государственный институт искусств и Кыргызский государственный университет. В разные годы возглавлял Художественный фонд Иссык-Кульской области, был преподавателем объединения художественных промыслов «Кыял» и курсов при Министерстве культуры Кыргызстана. С 1990-х активно участвовал в политике.

  • В 1993 году возглавил партию «Демократическое движение Кыргызстана»;
  • в 1995-2000 годах был депутатом Жогорку Кенеша, председателем Комитета по правам человека и этике госслужащих;
  • в 2005 году после мартовской революции стал заместителем председателя Государственной комиссии по стабилизации ситуации, которую образовали в связи с самовольным захватом земель в Бишкеке и на прилегающих территориях Чуйской области;
  • в 2007-2009 годах являлся генеральным секретарем национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО;
  • в 2017-2019 годах возглавлял Наблюдательный совет КТРК.

    Выдвигал свою кандидатуру на пост президента. Является автором трех книг и более 100 статей о проблемах общественно-политической жизни страны.

    Был награжден медалью «Данк» и памятной медалью «Манас-1000».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160118/
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