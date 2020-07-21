Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Жапар Жекшеев

На 74-м году жизни скончался общественный деятель Жапар Жекшеев. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на семью.

Ранее Жыпар Жекшеев был госпитализирован в Национальный госпиталь с коронавирусной инфекцией, в последнее время он находился в тяжелом состоянии. Сегодня ночью он скончался.

Жыпар Жекшеев родился 24 мая 1947 года в селе Талдысуу Тюпского района Иссык-Кульской области. Окончил художественное училище имени Чуйкова, Государственный институт искусств и Кыргызский государственный университет. В разные годы возглавлял Художественный фонд Иссык-Кульской области, был преподавателем объединения художественных промыслов «Кыял» и курсов при Министерстве культуры Кыргызстана. С 1990-х активно участвовал в политике.