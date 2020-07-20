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Общество

В Центре оценки в образовании прокомментировали жалобы абитуриентов на итоги ОРТ

В Центре оценки в образовании и методов обучения прокомментировали жалобы абитуриентов, что им отказывают в проведении апелляции из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Центр никогда не проводил апелляции в том виде, который требуют заявители, когда каждый абитуриент вместе со своими родителями решали тесты и разбирали задания», — отметили в организации.

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На Общереспубликанском тестировании предусмотрено только две процедуры, которые могут повлиять на изменение баллов. Абитуриент может сразу высказаться по поводу заданий, заполнив «форму неясностей» в тетради с заданиями. Кроме того, уже после выдачи сертификата он может убедиться в листе ответов никто ничего не исправил, не приписал — самому в ручном режиме (по трафаретным калькам с окошечками в местах правильных ответов) убедиться в правильности подсчета полученного балла.

«ЦООМО изменил проведение этой процедуры, чтобы за очень краткий промежуток времени помочь абитуриентам всей страны получить необходимые консультации по разным проблемам, в том числе по правильности заполнения регистрационного номера и номера тетради (это номер варианта, по которому проверяется лист ответа абитуриента). Ошибка в правильном закрашивании этих данных приводит к ошибке подсчета баллов, ведь работа проверяется по тому варианту, который закрасил абитуриент. Найти и ликвидировать такую ошибку было наиболее важно для абитуриентов. Для этого ЦООМО организовал консультации по телефону и по WhatsApp, по которым абитуриенты могли получить необходимые консультации и проверить свой лист ответов на правильность заполнения указанных данных. В результате было выявлено 11 работ, в которых от руки был правильно написан номер тестовой тетради, но неправильно был закрашен, в связи с чем сканер прочитал ошибочно указанный номер тетради», — добавили в центре.

Напомним, именно Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) проводит Общереспубликанское тестирование. С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В этом году абитуриентам, желающим поступить в вузы по контракту, снизили пороговый балл ОРТ до 105, за исключением медицинских и фармацевтических специальностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160095/
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