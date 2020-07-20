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Общество

Правозащитники просят ГСИН предоставить информацию по умершим заключенным

Представители Коалиции против пыток просят руководство ГСИН предоставить полную информацию по количеству смертей среди заключенных с 20 января по 20 июля 2020 года. Соответствующее письмо направлено главе ведомства Мелису Турганбаеву. 

Уточняется, что правозащитники просят развернутые данные. Они также напоминают, что в связи со вспышкой COVID-19 находящиеся в закрытых учреждениях подвергаются риску повышенной степени. Ранее адвокаты заключенных в Бишкекском СИЗО-1 заявляли, что их не пускают к подзащитным. 

Правозащитники ранее просили не заключать людей под стражу из-за угрозы COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160086/
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