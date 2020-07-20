Видео запуска к Марсу первого зонда ОАЭ появилось в интернете

Видео запуска ракеты-носителя с зондом ОАЭ Al Amal к Марсу для изучения планеты появилось в интернете. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пуск состоялся с японского космодрома на острове Танегасима в понедельник, 20 июля.

Как сообщили зарубежные СМИ, изначально планировалось произвести запуск 15 июля, но он несколько раз переносился из-за плохой погоды. ОАЭ называют запуск первой арабской миссией к Марсу. Сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд должен достигнуть планеты к 2021 году.