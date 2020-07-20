В Кыргызстане до конца года разработают проект дороги в ущелье Каркыра

До конца 2020 года планируется приступить к разработке детального проекта для автодороги Тюп — Кеген и дороги, ведущей в ущелье Каркыра. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что работа будет вестись в рамках третьей фазы проекта «Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии». Протяженность дороги составит 52 километра, а предварительная стоимость проекта — $55 миллионов.

Проект включает реабилитацию автомобильной дороги Тюп — Кеген с 39-го по 76-й километр и около 15 километров дороги, прилегающей к туристической базе в ущелье Каркыра, а также закупку дорожно-эксплуатационного оборудования.

«Кроме того, проект предусматривает повышение потенциала Агентства гражданской авиации и Кыргызского авиационного колледжа. Включен и компонент по развитию туристического потенциала Иссык-Кульской области — строительство пяти туристических сервис-центров, пилотный проект по развитию геопарков и другое», — рассказали в Минтрансе.