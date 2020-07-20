21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — улица Ибраимова, 146, 146а, 153, отрезки улиц Мичурина, Месароша, Тоголока Молдо, переулок Дунайский, проспект Чуй;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 25, улица Калыка Акиева, 72;

9.30-17.00 — отрезки улицы Алыбаева, Ломоносова, Репина, Маликова, переулки Саратовский, Клинового, Захарьева, жилмассив «Колмо» (улица Максат). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельникова (улицы Молдобека, Кошобека, Полевая), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алматинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Маевка (МТФ-2), Кок-Джар (улица Уметалиева), Лебединовка (улицы Мичурина, Ленина), Пригородное (улицы Широкая, 8 Марта, Дорожная, Береговая, Марата), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Васильевка (улица Комсомольская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Спортивная, Комсомольская, Садовая, Ала-Арчинская, Лесная, Мира, Достук, Полярная, переулок Северный);

8.30-1700 — село Ново-Павловка (улицы Крупская, Школьная), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Новая, Ново-Ала-Арчинская, Первомайская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Оторбаева, 16, 18, 19);

13.00-17.00 — села Эриктуу, Ийри-Суу;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Фрунзе), Сретенка (улица Крупская), Крупское (улицы Мира, Садовая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Первомайская, Советская, переулки Кузнечный, Школьный);

Кантский РЭС