В Кыргызстане начался онлайн-прием заявлений в вузы

В Кыргызстане начался онлайн-прием документов в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

По ее данным, абитуриенты могут зарегистрироваться на сайте 2020.edu.gov.kg и подать заявку на любую специальность в любой вуз.

«Зачисление в онлайн-режиме, в первую очередь, обеспечивает безопасность будущих студентов в условиях пандемии и предотвращает массовые скопления в университетах. Кроме того, такой формат создает равные условия для всех заявителей, обеспечивает прозрачность, полностью автоматизирует подсчет талонов и сертификатов ОРТ, формирование рейтинга на поступление в вузы и рассылку и другие», — отметили в ведомстве.

Прием в высшие учебные заведения осуществляется в три тура: первый — с 20 по 22 июля;

второй — с 27 по 29 июля;

третий — с 3 по 5 августа.

В течение трех дней после окончания каждого тура абитуриент должен подтвердить свое желание обучаться в данном вузе.

В ведомстве добавили, что также началось онлайн-зачисление в учебные заведения среднего профессионального образования на сайте www.spuz.edu.gov.kg.