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Общество

Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев

Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев. Об этом сообщили в партии «Кыргызстан».

Отмечается, что Насыр Мусаев внес значительный вклад в развитие туристической сферы страны. Трудовую деятельность начал частным предпринимателем, избирался депутатом Чуйского областного и Токмакского городского кенешей, до 2013 года был вице-президентом Ассоциации дунган КР.

со страницы партии «Кыргызстан» в Facebook
Фото со страницы партии «Кыргызстан» в Facebook. Насыр Мусаев

В 2018-2019 годах был депутатом Жогорку Кенеша. Он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

У него остались жена и пятеро детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160007/
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