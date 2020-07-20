Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Насыр Мусаев. Об этом сообщили в партии «Кыргызстан».

Отмечается, что Насыр Мусаев внес значительный вклад в развитие туристической сферы страны. Трудовую деятельность начал частным предпринимателем, избирался депутатом Чуйского областного и Токмакского городского кенешей, до 2013 года был вице-президентом Ассоциации дунган КР.

Фото со страницы партии «Кыргызстан» в Facebook. Насыр Мусаев

В 2018-2019 годах был депутатом Жогорку Кенеша. Он досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

У него остались жена и пятеро детей.