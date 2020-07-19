Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на журналиста

Адвокат известной теледивы Ассоль Молдокматовой Рустам Абдурауфов обратился в ГКНБ с заявлением на журналиста Асланбека Сартбаева. Заявление на работника СМИ также направлено в ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в благотворительном штабе, который патронирует Ассоль Молдокматова.

Ранее она возглавила неправительственную комиссию, которая будет следить за распределением гуманитарной помощи, поступающей в Кыргызстан. В ее составе только гражданские активисты. Ассоль Молдокматова также ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь нашей стране. Теледива рассказала политикам, что в Кыргызстане гуманитарная катастрофа.

После этого появилась информация от Асланбека Сартбаева, который сообщил, что Ассоль Молдокматову разыскивает ГКНБ. Она возмутилась и опровергла такие данные.

Теперь теледива хочет привлечь работника СМИ к ответственности за клевету.