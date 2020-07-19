12:34
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Общество

Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на журналиста

Адвокат известной теледивы Ассоль Молдокматовой Рустам Абдурауфов обратился в ГКНБ с заявлением на журналиста Асланбека Сартбаева. Заявление на работника СМИ также направлено в ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в благотворительном штабе, который патронирует Ассоль Молдокматова.

Ранее она возглавила неправительственную комиссию, которая будет следить за распределением гуманитарной помощи, поступающей в Кыргызстан. В ее составе только гражданские активисты. Ассоль Молдокматова также ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь нашей стране. Теледива рассказала политикам, что в Кыргызстане гуманитарная катастрофа.

После этого появилась информация от Асланбека Сартбаева, который сообщил, что Ассоль Молдокматову разыскивает ГКНБ. Она возмутилась и опровергла такие данные.

Теперь теледива хочет привлечь работника СМИ к ответственности за клевету.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159966/
просмотров: 1064
Версия для печати
Материалы по теме
Вслед за теледивой помощи у Владимира Путина попросили политологи Кыргызстана
Швейцария предоставила гуманитарную помощь населению трех областей Кыргызстана
Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР
Турция передаст Кыргызстану аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы
Узбекистан передал Кыргызстану кислородные концентраторы
В мэрии Бишкека напомнили, куда можно обратиться за получением помощи
Рамзан Кадыров подарил Ассоль Молдокматовой бриллианты. Ведущая похвасталась
Ассоль Молдокматова снова организовала концерт на балконе. Соседи недовольны
Давно пора принять Аскара Акаева в Кыргызстан, считает Ассоль Молдокматова
Ассоль Молдокматованын айкелин Бишкекке орнотуу сунушталды
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
Бизнес
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
19 июля, воскресенье
12:20
Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на журналиста Ассоль Молдокматова обратилась в ГКНБ с заявлением на ж...
12:20
В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
12:00
Допросы, задержания, извинения. Как покушаются на свободу слова в Кыргызстане
11:00
Как бесплатно отдохнуть на Иссык-Куле, или зачем нужна Федерация профсоюзов
10:22
В Кыргызстане ищут родственников фронтовых кинооператоров