Скончался основоположник научной школы литературоведения Абдыкадыр Садыков

18 июля 2020 года в возрасте 87 лет после продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый в области кыргызского литературоведения, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Кыргызской ССР, лауреат государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР, почетный академик международной общественной академии Чингиза Айтматова, почетный гражданин города Бишкека Абдыкадыр Садыков.

Фото Национальной академии наук КР. Абдыкадыр Садыков.

Абдыкадыр Садыков родился в 1933 году в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.

В 1953 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия Кыргызской ССР, работал преподавателем в Ошском педагогическом институте, Кыргызском женском педагогическом институте имени В.Маяковского, старшим научным сотрудником, завсектором, заместителем директора, директором в Институте языка и литературы Академии наук Кыргызской ССР. Член Союза писателей СССР (1980).

С 1988 года являлся заведующим, профессором кафедры «Манасоведения и всемирной литературы» Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, где за время работы подготовил сотни специалистов.

Абдыкадыр Садыков является основоположником отечественной научной школы в области кыргызского литературоведения.

Под его научным руководством было подготовлено 37 кандидатов и 6 докторов. Им были опубликованы более 400 научных работ, около 100 из которых вышли в свет как книги. Абдыкадыр Садыков награжден государственными наградами СССР и КР.