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Общество

Скончался основоположник научной школы литературоведения Абдыкадыр Садыков

18 июля 2020 года в возрасте 87 лет после продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый в области кыргызского литературоведения, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Кыргызской ССР, лауреат государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР, почетный академик международной общественной академии Чингиза Айтматова, почетный гражданин города Бишкека Абдыкадыр Садыков.

Национальной академии наук КР
Фото Национальной академии наук КР. Абдыкадыр Садыков.

Абдыкадыр Садыков родился в 1933 году в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.

В 1953 году окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия Кыргызской ССР, работал преподавателем в Ошском педагогическом институте, Кыргызском женском педагогическом институте имени В.Маяковского, старшим научным сотрудником, завсектором, заместителем директора, директором в Институте языка и литературы Академии наук Кыргызской ССР. Член Союза писателей СССР (1980).

С 1988 года являлся заведующим, профессором кафедры «Манасоведения и всемирной литературы» Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, где за время работы подготовил сотни специалистов.

Абдыкадыр Садыков является основоположником отечественной научной школы в области кыргызского литературоведения.

Под его научным руководством было подготовлено 37 кандидатов и 6 докторов. Им были опубликованы более 400 научных работ, около 100 из которых вышли в свет как книги. Абдыкадыр Садыков награжден государственными наградами СССР и КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159962/
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