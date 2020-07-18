Военнослужащие российской авиабазы передали продукты городской больнице Канта

Военнослужащие российской военной базы передали продуктовые наборы городской больнице Канта. Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

Отмечается, что российские военные летчики и медики передали более 200 килограммов различных круп и муки, около 75 килограммов мяса и рыбы, а также сгущенное молоко, яйца, сыр, масло, кофе, сахар и чай, чтобы разнообразить рацион медицинских сотрудников, которые в круглосуточном режиме поддерживают жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией.

Российская военная база в Кыргызстане структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности.