В ГРС сообщили, какие отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 20 июля

Некоторые отделы госучреждения «Унаа» возобновят работу с 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

По ее данным, граждане и юридические лица, у которых истекли сроки доверенностей на транспортные средства в период вынужденного карантина, смогут обращаться с 20 июля в Нарынский, Сулюктинский отделы, Кочкорский и Жумгальский сектора, Бишкекский городской отдел и межрегиональный сектор Бишкекского городского отдела, расположенный на территории авторынка «Риом-авто».

График работы межрегионального сектора Бишкекского городского отдела изменен. Он работает с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед 12.00-13.00) с понедельника по пятницу.

В Сокулук-Московском, Чуй-Кеминском, Аламединском, Иссык-Атинском, Балыкчинском, Каракольском отделах, Таласском региональном отделе и подразделении Бишкекского городского отдела по регистрации водительского состава карантин продлен до 2 августа.

С 20 июля по 2 августа закрываются на карантин Баткенский региональный отдел в Кызыл-Кие и Баткенский сектор Баткенского регионального отдела, расположенный в областном центре.