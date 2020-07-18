Завораживающее видео. Самую яркую за последние семь лет комету сняли с МКС

Самую яркую за последние семь лет комету — C/2020 F3 (NEOWISE) — сняли с МКС. Видео опубликовано на YouTube-канале дизайнера Шона Дорана.

Как сообщил сайт Science Alert, ролик создан после объединения 550 снимков, сделанных с Международной космической станции.

Снимки превращены в замедленный фильм британским графическим дизайнером Шоном Дораном.

Комета C/2020 F3 впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE, который и дал ей второе название.

Она видна в Северном полушарии Земли: в Евразии (включая Россию, Украину, Беларусь, Прибалтику, Молдову, Кавказ и страны Средней Азии), Северной Америке и на севере Африки.