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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой и онлайн-конференции

2-25 июля. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.

«Галерея М», 10.00-19.00.


20 июля. Вебинар «Чат-боты и автоматизация бизнес-процессов»

Спикер Санира Маджикова расскажет о необходимости использования чат-бот для бизнеса, как найти им применение, о готовых чат-ботах для каждого бизнеса. Регистрация по ссылке.

24 июля. Вебинар «Как договариваться с инвесторами?»

Спикер Алмаз Эдилбаев имеет за плечами внушительный опыт работы с инвестициями в России и Кыргызстане и знает, как договариваться с инвесторами. Регистрация и по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159848/
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