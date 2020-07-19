Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой и онлайн-конференции

2-25 июля. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.

«Галерея М», 10.00-19.00.





20 июля. Вебинар «Чат-боты и автоматизация бизнес-процессов»

Спикер Санира Маджикова расскажет о необходимости использования чат-бот для бизнеса, как найти им применение, о готовых чат-ботах для каждого бизнеса. Регистрация по ссылке.

24 июля. Вебинар «Как договариваться с инвесторами?»

Спикер Алмаз Эдилбаев имеет за плечами внушительный опыт работы с инвестициями в России и Кыргызстане и знает, как договариваться с инвесторами. Регистрация и по ссылке.