Дезинфекция, термометры, вознаграждение, ручки, на что еще потратит деньги ЦИК

ЦИК определилась с расходами на выборы депутатов Жогорку Кенеша. 24.kg публикует основные статьи, на которые предусмотрены траты.

Уточняется, что всего на избирательную кампанию из бюджета предусмотрено 560,4 миллиона сомов.

57 миллионов 983 тысячи сомов пойдут на санитарно-эпидемиологические мероприятия. Из которых 25 миллионов на маски для избирателей и 6 миллионов 970 тысяч на маски для членов ТИК и УИК, привлеченных специалистов и сотрудников МВД.

1 миллион 74 тысячи потратят на резиновые перчатки. Респираторы на день голосования из расчета по две штуки на каждого члена УИК обойдутся в 16 миллионов 309 тысяч сомов. Дистанционных термометров будет закуплено 2 тысячи 400 штук на сумму 7 миллионов 130 тысяч сомов. На санитайзеры уйдет 1 миллион 500 тысяч.

Средства на эти закупки предоставили международные партнеры. Из бюджета ЦИК на эти нужды финансы не потребовались.

Из госказны заложены деньги на вознаграждение за три месяца девяти членам ЦИК. Общая сумма составляет 2 миллиона 160 тысяч сомов. На привлеченных специалистов по оказанию техподдержки заложено 6 миллионов. Будет приглашено 600 человек. На временных работников на период выборов ЦИК и ТИК уйдет 3 миллиона.

На оплату за сверхурочную работу предусмотрено 8 миллионов 219 тысяч сомов. Расходы на служебные поездки составят 2 миллиона 970 тысяч сомов. За связь, включая интернет, членов ТИК и УИК будет оплачено 6 миллионов 467 тысяч сомов.

Транспортные расходы — 778 тысяч 100 сомов. В графе «прочие услуги» значатся изготовление информационных стендов, роликов, услуги типографии — печать брошюр, плакатов, памяток, журналов для ТИК и УИК. На это заложено 11 миллионов 508 тысяч сомов.

На канцелярские товары и прочие принадлежности, необходимые для обеспечения бесперебойной работы АСУ, предусмотрено 17 миллионов сомов. На средства для дезинфекции помещений — 275 тысяч сомов.

Всего расходы на все эти статьи, включая также охрану при транспортировке бюллетеней и покупку специальных капиллярных ручек, составляют 94 миллиона 250 тысяч сомов.