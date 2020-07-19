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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 54 минут.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Абдилатиф Жумабаев

Родился 19 июля 1976 года в городе Исфане. Чрезвычайный Посол Кыргызстана в ОАЭ.

Чингиз Мамедов

Родился 19 июля 1989 года. Мастер спорта КР по дзюдо. На церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2012 был знаменосцем команды Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Виталий Кличко

из интернета
Фото из интернета. Виталий Кличко

В 1971 году в селе Беловодском родился боксер-профессионал, украинский политик Виталий Кличко. Мэр Киева с 5 июня 2014-го.

До начала политической карьеры боксер-профессионал Кличко выступал в тяжелой весовой категории. Обладатель званий «почетный» и «вечный» чемпион мира по боксу версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов. Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу.

После успешной карьеры в любительском боксе (95 боев/80 побед (72 нокаута)/15 поражений) дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1996 года. В ноябре 2005-го заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 году — о ее возобновлении. Спортивную карьеру окончательно завершил в декабре 2013-го.

Умер писатель Тугельбай Сыдыкбеков

из интернета
Фото из интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912 года в селе Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968 году Тугельбаю Сыдыкбекову присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

Написал роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений. В 1955–1958 годах вышел роман «Среди гор». Его перу принадлежат также романы «Женщины» (1962–1966), «Ровесники» (1977) о социалистическом строительстве в Киргизии, автобиографический роман «Путь» (1982).

Скончался 19 июля 1997 года.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159831/
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