Афиша Бишкека на выходные: онлайн-выставка и мастер-класс

Выставки, ярмарки
18-19 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.
«Галерея М».
Мастер-классы, лекции, тренинги
18 июля. Мастер-класс по рисованию
Под руководством преподавателя взрослые и дети (8+) нарисуют свою картину.
ЦО Hyde Park, 17.00.
Для детей
19 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.