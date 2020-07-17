Афиша Бишкека на выходные: онлайн-выставка и мастер-класс

Выставки, ярмарки

18-19 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.

«Галерея М».

Мастер-классы, лекции, тренинги

18 июля. Мастер-класс по рисованию

Под руководством преподавателя взрослые и дети (8+) нарисуют свою картину.

ЦО Hyde Park, 17.00.

Для детей

19 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.