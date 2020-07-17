В одной из аптек Бишкека вновь выявили факт завышения цен на лекарства

В Бишкеке выявлен очередной факт завышения цен на лекарственные средства. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Финпол продолжает мероприятия, направленные на предотвращение необоснованного завышения цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Сотрудники ГСБЭП купили две ампулы лекарственного средства гепарин (раствор для внутривенного и подкожного введения). Стоимость одной ампулы составляла 435 сомов, а должна была не превышать 300 сомов.

«По этому факту продолжается досудебное производство. Вместе с этим уведомляем, что в связи со сложившейся ситуацией ГСБЭП будет вынуждена публиковать полные названия замешанных фармкомпаний и аптечных пунктов/аптечных киосков, в которых были выявлены нарушения», — говорится в сообщении.