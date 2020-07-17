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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июля: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане 18 июля дожди возможны в отдельных районах. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +36 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +17, днем +36 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +9 ночью и +27 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +28 градусов. Ветер западный.

В Таласской области температура ночью +12, днем +36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159789/
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