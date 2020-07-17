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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 250 тысяч 892. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 13 миллионов 767 тысяч 548 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 574 тысячи 371), Бразилии (2 миллиона 12 тысяч 151), Индии (968 тысяч 876), России (751 тысяча 612), Перу (341 тысяча 586), Южной Африке (324 тысячи 221), Мексике (324 тысячи 41), Чили (323 тысячи 698) и Великобритании (294 тысячи 114).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 155 тысяч 772 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 589 тысяч 211. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 761 человека. В том числе в США скончались 138 тысяч 358 человек, Бразилии — 76 тысяч 688, Великобритании — 45 тысяч 204, Мексике — 37 тысяч 574 и Италии — 35 тысяч 17.

В Кыргызстане зарегистрировали 13 тысяч 101 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 65 тысяч 188, Узбекистане — 15 тысяч 66, Таджикистане — 6 тысяч 741.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159775/
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