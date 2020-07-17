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Общество

Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило очередной график авиарейсов из Бишкека и Оша до 25 июля. Места на борту предоставляют гражданам, которые имеют право на въезд в РФ.

  • Рейс Бишкек — Москва 19 июля в 16.20

Вылететь могут граждане, которые проживают в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Мордовия.

  • Рейс Бишкек — Екатеринбург 20 июля в 21.00

Для граждан, проживающих в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе- Югра, Ямало-Ненецком автономном округе.

  • Рейс Ош — Москва 23 июля в 6.30

Вылететь смогут лица, проживающие в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Мордовия.

  • Рейс Бишкек — Новосибирск 23 июля в 18.10

Для граждан, проживающих в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Красноярском крае, Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия.

  • Рейс Ош — Новосибирск 25 июля в 17.45

Для граждан, проживающих в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Красноярском крае, Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия.

Список пассажиров формируется посольством РФ в КР с учетом регистрации на рейс на портале госуслуг.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159769/
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