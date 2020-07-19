Неделя-24. COVID-19 продолжает забирать жизни, а кыргызстанцы взывают к Путину

В Кыргызстане ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии остается сложной. Бишкек, например, бьет рекорды. Число заразившихся доходит в сутки до 500 человек.

Тем временем в страну вернулась еще одна группа врачей-добровольцев. Они приступили к работе в красных зонах стационаров. Правда, чиновники традиционно отнеслись к патриотам родины спустя рукава. Медиков, прилетевших из Москвы 12 июля, в правительстве забыли встретить. Позже кабмин оправдывался, что у Минздрава были ...объективные причины. Какие, никто не объяснил.

Несмотря на то что СOVID-19 и внебольничная пневмония даже не думают сдавать позиции, политизированное общество продолжает спорить по поводу проведения или переноса сроков парламентских выборов.

Читайте по теме Депутат Наталья Никитенко требует созвать внеочередное заседание парламента

Глава комитета по правопорядку Наталья Никитенко направила спикеру требование созвать внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Ее поддержали коллеги Жанар Акаев и Мирлан Жеенчороев.

По словам нардепа, ситуация с распространением коронавирусной инфекции и вспышкой внебольничной пневмонии требует немедленного и чрезвычайного реагирования со стороны исполнительной ветви власти, которая является подотчетной ЖК.

В ответ руководство парламента напомнило депутатам, когда созывается внеочередное заседание. Похоже, спикер и его замы считают, что в республике все хорошо.

Читайте по теме От шока до радости. Как проходят нелегкие будни волонтеров Бишкека

Между тем число волонтеров растет. Они помогают местным органам власти, правительству, республиканскому штабу, мэриям городов и айыл окмоту справляться с бедой. Добровольцы собирают деньги, покупают необходимые лекарства, медикаменты, кислородные концентраторы — все, что нужно для спасения кыргызстанцев. Волонтерами стали даже родственники подданного королевы Елизаветы.

Семья Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Великобритании в Кыргызстане Чарльза Гарретта ежедневно готовит обеды для медперсонала в больницах Бишкека.

К сожалению, жертвы коронавируса среди волонтеров тоже есть. Скончалась студентка пятого курса Медицинской академии Адинай Мырзабекова.

Фото пресс-службы президента КР. Адинай Мырзабекова

Ей был всего 21 год. Глава государства посетил семью и выразил соболезнования. Адинай Мырзабекова посмертно награждена медалью «Эрдик».

Читайте по теме Ночные стационары в Бишкеке. Азиз Суракматов рассказал важные подробности

Мест в медучреждениях по-прежнему не хватает. В столице теперь работают и ночные стационары. Прием в них осуществляется с 21.00 до 9.00 завтрашнего дня. В течение всей ночи любой нуждающийся в медицинской помощи может сюда приехать и получить необходимую квалифицированную помощь специалистов.

Очень важная информация: в ночные стационары могут приезжать все, кто находится в тяжелом либо в очень плохом состоянии. Здесь будут обслуживаться любые желающие вне зависимости от места прописки, в том числе жители Чуйской области.

Некоторые кыргызстанцы, не веря уже в благие намерения кабмина, стали писать письма президенту России Владимиру Путину. Сначала к лидеру РФ обратилась теледива Ассоль Молдокматова. Затем группа политологов. Они считают, что страна находится на грани гуманитарной катастрофы, и взывают о помощи.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Состоятся ли парламентские выборы в Кыргызстане?

Пандемия коронавируса и резкая вспышка внебольничной пневмонии испытывают Кыргызстан на прочность. Число заразившихся и умерших ежедневно растет. А 4 октября нас ждут парламентские выборы, подготовка к которым уже началась. В обществе старт избирательной кампании восприняли неоднозначно. Лишь партийные лидеры готовы к бою, не испытывая никаких сомнений. Об этом свидетельствует цифра — 44 политические организации изъявили желание баллотироваться в Жогорку Кенеш. Журналист Дарья Подольская анализирует, насколько оправдан старт избирательной кампании в нынешних условиях. Подробнее в материале «Выборы-2020. Провести нельзя отменить: где ставить запятую».

Кто виноват в резком скачке цен на лекарства

Кыргызстан находится на пике первой волны заражения и смертности от коронавируса. Ежедневно регистрируются сотни новых случаев и десятки смертей от осложнений, которые вызывает в организме человека COVID-19. У многих началась паника. Надо — не надо, но в ажиотаже все скупают лекарства и медоборудование. Полки аптек стремительно пустеют. Ситуацией, конечно, воспользовались бессовестные перекупщики. Они взвинчивают цены, которые растут в геометрической прогрессии. Корреспондент Аида Джумашова подготовила статью о причинах. Читайте «Кыргызстанцы без разбора скупают лекарства: паника спровоцировала рост цен».

Сидите дома, пожалейте врачей!

Фото 24.kg. Стационар в Бишкеке

Медики в один голос твердят, что гражданам надо самоизолироваться в этот очень сложный для республики период. Самоизоляция — это когда нужно сидеть дома и нельзя встречаться с друзьями, родственниками, нельзя обнять бабушку, если она живет не с вами. Никаких гостей, никаких застолий, даже если очень хочется.

Поговорив с врачами и экспертами, журналист Татьяна Кудрявцева выяснила главные причины, почему сейчас важно сидеть дома. Подробности в материале «Коронавирус в Кыргызстане. Почему надо сидеть дома».

Помним, скорбим, светлая память

В стране растет смертность от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Если в начале распространения COVID-19 в Кыргызстане регистрировались единичные случаи летальных исходов от нового заболевания, то в последнее время — смерти ежедневно. Еще выше показатели смертности от внебольничной пневмонии. 24.kg предлагает всем отдать дань памяти гражданам, которые умерли от коронавируса и пневмонии. Об ушедших от нас в публикации «Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы».

Не ведитесь на мифы и слухи

Фото из интернета. Лекарства

Несмотря на все попытки Минздрава вести широкую просветительскую работу, народ продолжает играть со смертью, веря не профессионалам, а бабушкам на скамейке или всезнающей Сети.

Как и во всем мире, с началом пандемии COVID-19 в нашем обществе появились различные мифы и заблуждения о коронавирусе и методах его лечения. Медики просят не поддаваться панике и не заниматься самолечением, но в социальных сетях и мессенджерах все равно рассылают аудиозаписи с рецептами нетрадиционной медицины. Редакция решила развеять самые распространенные слухи о коварной болезни. Читайте в материале «12 заблуждений: развенчиваем самые распространенные мифы о коронавирусе».

Миллионы в трубу или на пользу?

Фото из интернета

На 4 октября намечены парламентские выборы. Однако ЦИК до сих пор скрывает смету на предстоящие расходы. Избиратели требуют обнародовать цифры. Центризбирком отмалчивается.

Между тем в обществе зреет недовольство. Кыргызстанцы недоумевают, как можно спустить на избирательную кампанию миллионы, когда в стране коронавирус и пневмония — люди умирают, не хватает медиков, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких. Попытались разобраться в ситуации, читайте статью «Выборы-2020. Командировки, тренинги, кофе-брейки: на чем еще сэкономит ЦИК».

COVID-19: Кыргызстан возглавил антирейтинг в регионе

Фото 24.kg. В Кыргызстане увеличивается количество умерших

С середины июня в Кыргызстане резко возросло число зараженных коронавирусом. Увеличивается и количество умерших. Практически каждый день Министерство здравоохранения сообщает о новых жертвах COVID-19. Анализ 24.kg показал, что уровень смертности от коронавируса в нашей республике один из самых высоких в регионе. Цифры изучили экономический обозреватель Татьяна Кудрявцева и дизайнер Надежда Хабичевская. Подробности в материале «Антирейтинг. Смертность от COVID-19 в Кыргызстане самая высокая в регионе».

Низкий поклон героям сегодняшнего дня. Кто они?

Фото из интернета. Врачи в СИЗ

С самого начала пандемии коронавируса кыргызстанцам активно помогают молодые врачи и студенты медицинских вузов. Одни консультируют пациентов онлайн, другие выезжают на дом, третьи дежурят в стационарах. Подключилась и молодежь без медицинского образования. Волонтеры научились ставить капельницы и делать уколы, использовать кислородные концентраторы и применять массаж сердца. Они уже спасли не одну жизнь. Сегодняшние герои страны. Кто они, расскажет наш корреспондент Руслан Харизов. Читайте статью «Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях».

Отвлекаемся, как можем: насладитесь красотой

Фото Мурата Назарова. Токтогульское водохранилище

Пандемия украла у нас лето. Июль уже развернул его к своему завершению. Большинству пришлось отказаться от своих планов и остаться дома.

Многие тем не менее стараются выехать за город или на озеро, а по пути на дачу фотографировать пейзажи за окном. Такую красоту, что есть в Кыргызстане, невозможно игнорировать.

Мы с вашей помощью стараемся не унывать и продолжаем любоваться природой республики от тех наших авторов, кто все-таки смог отправиться в поездку по стране.

В нашей традиционной рубрике очередные «Мгновения жизни. Бишкекские зарисовки и южный берег Иссык-Куля». Смотрим и ностальгируем.