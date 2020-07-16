В Бишкеке отремонтируют спортзал школы № 89, где провалился пол

Спортивный зал школы № 89 в жилмассиве «Учкун», в котором провалился пол, все-таки отремонтируют. Об этом сообщает портал государственных закупок.

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По его данным, общественно-государственное управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на разработку проекта реконструкции и капитального ремонта спортивного блока здания школы. На эти цели управление намерено потратить 600 тысяч сомов.

Отмечается, что подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию согласно техническому заключению института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования.

Ранее сообщалось, что один из блоков школы № 89 в жилмассиве «Учкун» дал усадку. В июне депутат БГК возмутилась, что мэрия не включила учебное заведение в титульный список на капитальный ремонт. Школу в жилом массиве «Учкун» открыли 1 сентября 2008-го.