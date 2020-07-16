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Общество

Почти в три раза завышена стоимость закупленных для скорой машин. Юрист возмущен

Адвокат Эркин Саданбеков подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить закупку автомобилей скорой медицинской помощи за деньги доноров. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

В своем заявлении юрист отмечает, что в СМИ и социальных сетях опубликованы сведения о приобретении Министерством здравоохранения на грантовые средства Всемирного банка 13 машин скорой медицинской помощи «Газель» класса В на общую сумму $764,9 тысячи.

Каждая автомашина обошлась в $58 тысяч, а на сайте завода-изготовителя стоимость одной новой кареты составляет порядка $20 тысяч.

«Пользователи социальных сетей сообщают, что доставка одного автомобиля составляет максимум $1,5 тысячи. В таком случае почему такая большая разница между ценой продажи и покупки, составляющая $36,5 тысячи? Проводился ли тендер на государственную закупку и какие компании принимали участие в нем? Поскольку данный факт вызвал справедливое возмущение населения, затрагивает интересы большого круга граждан Кыргызстана и госбюджета, прошу зарегистрировать заявление в ЕРПП и провести досудебное производство для выявления возможных фактов злоупотребления при освоении грантов международных организаций и присвоения денежных средств», — подчеркнул Эркин Саданбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159715/
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