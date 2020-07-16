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Общество

17 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Проектируемая), Стрельниковой (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Кок-Джар (улица Арпачиева), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Новая, Ткачева), Кара-Жигач;

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Чат-Кель (улицы Первомайская, Восточная, МТФ), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, Новоаларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы, переулок Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Комсомольская, Степная), Новопавловка (улицы Баетова, Панфилова, Терек-Суу, Таласская, Проектируемая), Нижнечуйское (улицы Чуйская, Восточная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мира, Целинная), Ак-Суу (улица Южная, 15), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Почтовая);
  • 8.00-17.00 — село Сретенка (улица Крупской);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Калининская, Кирова, 89-113; 108-148; Спортивная, 1-15; Свердлова, 73), село Новониколаевка (улица Западная);
  • 13.00-17.00 — село Кызыл-Дыйкан;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Советская), город Каинды (улица Юбилейная);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская); Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена); Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая); Первомайское (улица Советская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Советская, Бригадная).
2
Ошская область
  • 9.00-18.00 — город Ош (улицы Шакирова, 275, 275а, села Арек, Орке, Чурпо, Мээркан, Качыбек, сельские управы Сары-Таш, Сары-Могол, Нура, Талды-Суу, Алай, Уч-Добо, Кок-Жар, Жоош, Найман, села Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулуева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159707/
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