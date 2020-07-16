17 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Проектируемая), Стрельниковой (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Кок-Джар (улица Арпачиева), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Новая, Ткачева), Кара-Жигач;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Чат-Кель (улицы Первомайская, Восточная, МТФ), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, Новоаларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы, переулок Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Комсомольская, Степная), Новопавловка (улицы Баетова, Панфилова, Терек-Суу, Таласская, Проектируемая), Нижнечуйское (улицы Чуйская, Восточная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мира, Целинная), Ак-Суу (улица Южная, 15), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Почтовая);

8.00-17.00 — село Сретенка (улица Крупской);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Калининская, Кирова, 89-113; 108-148; Спортивная, 1-15; Свердлова, 73), село Новониколаевка (улица Западная);

13.00-17.00 — село Кызыл-Дыйкан;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Советская), город Каинды (улица Юбилейная);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская); Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена); Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая); Первомайское (улица Советская);

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — село Чуй (улицы Советская, Бригадная).

2 Ошская область Ошская область