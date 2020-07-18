В Бишкеке 18 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 56 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Калысбек Жумаканов

Родился 18 июля 1960 года. Председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Бактыбек Сыдыков

Родился 18 июля 1970 года в Исфане. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата-Журт».

Нурлан Казабеков

Родился 18 июля 1983 года. Начальник управления ГСБЭП по городу Бишкеку.

Таалайбек Сурапбаев

Родился 18 июля 1988 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Оперный певец (бас), народный артист СССР.

С 1964-го — солист Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Выступал на концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой Кыргызской Республики Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар, помимо многочисленных оперных сцен и арий, входили романсы М.Глинки, А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Г.Свиридова, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские песни.

Умер 5 марта 2001 года.

Родился народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу.

Фото из интернета. Памятник Манасу Великодушному в Москве

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

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