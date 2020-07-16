22:05
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июля: жарко

В Кыргызстане 17 июля дожди возможны в отдельных районах. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +36 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +36 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +9 ночью и +29 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +30 градусов. Ветер западный.

В Таласской области температура ночью +12, днем +36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159667/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июля: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июля: жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 июля: будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 июля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июля: дожди с грозами
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 июля: дожди, грозы
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается гроза
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: местами дожди
Штормовое предупреждение. Грозы, дожди, в горах снег
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
16 июля, четверг
22:03
Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более $100 тысяч Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали бо...
21:48
Песню в поддержку кыргызстанцев записали отечественные исполнители
21:41
В Бооме сломался реанимобиль из партии, купленной на грант Всемирного банка
21:23
Почти 60 тысяч звонков поступило в скорую помощь Бишкека с начала июля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июля: жарко