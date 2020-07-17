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Общество

Цифра дня. 4,7 тысячи электронных накладных оформили нефтетрейдеры за 14 дней

В течение двух недель нефтетрейдеры оформили через информационную систему Налоговой службы 4 тысячи 787 электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН). Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Напомним, что в рамках проекта фискализации налоговых процедур с 1 июля 2020 года субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, в обязательном порядке оформляют через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Документ содержит сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе, транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные данные.

Внедрение ЭТТН в Кыргызстане призвано сократить нелегальный оборот топлива, упорядочить рынок нефтепродуктов, пресечь проявления теневой экономики, а также отслеживать перемещение ГСМ в режиме реального времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159621/
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